Ушла из жизни заслуженный работник физкультуры Татарстана Татьяна Карагланова

На 84-м году жизни скончалась заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан, почётный спортивный судья России Татьяна Карагланова, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Татьяна Николаевна родилась 15 октября 1943 года. Всю жизнь она посвятила развитию и популяризации академической гребли в республике. Долгие годы работала тренером по академической гребле в физкультурно-спортивном обществе «Динамо» в Казани, воспитав не одно поколение талантливых спортсменов.

Её вклад в развитие спорта был высоко оценён профессиональным сообществом. Караглановой было присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан», она также являлась почётным спортивным судьёй России.