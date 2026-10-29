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Общество 29 октября 2026 15:28

Ушла из жизни заслуженный работник физкультуры Татарстана Татьяна Карагланова

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На 84-м году жизни скончалась заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан, почётный спортивный судья России Татьяна Карагланова, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Татьяна Николаевна родилась 15 октября 1943 года. Всю жизнь она посвятила развитию и популяризации академической гребли в республике. Долгие годы работала тренером по академической гребле в физкультурно-спортивном обществе «Динамо» в Казани, воспитав не одно поколение талантливых спортсменов.

Её вклад в развитие спорта был высоко оценён профессиональным сообществом. Караглановой было присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан», она также являлась почётным спортивным судьёй России.

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