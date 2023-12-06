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Ушла из жизни художник мультфильмов «Котенок по имени Гав» и «Жил-был пес» Богомолова
В возрасте 83 лет ушла из жизни советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик и режиссер, заслуженный художник страны Наталья Богомолова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
«Сегодня ушла Наталья Эдуардовна Богомолова. Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации», – сказано в сообщении.
Капков отметил, что в фильмографии заслуженного художника РФ более 200 мультфильмов, среди них «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Мартынко», «Из жизни разбойников», «Про лысую принцессу», «День рождения Алисы», «Тайна Сухаревой башни», «Сказки старого пианино» и пр.
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