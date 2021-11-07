Ушла из жизни татарская поэтесса и писательница Файруза Муслимова

В возрасте 67 лет скончалась татарская поэтесса и писательница, заслуженный работник культуры РТ Файруза Муслимова. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте журнала «Сююмбике».

«Сегодня утром пришла скорбная весть: в 3.10 оборвалась жизнь писательницы и поэтессы Файрузы Муслимовой, которая была госпитализирована в РКБ из-за коронавируса», — говорится в сообщении.

Как сообщила дочь умершей, прощание состоится сегодня в 11 часов утра.

Файруза Муслимова родилась 9 июля 1954 года в деревне Старое Балтачево Актанышского района. В 1977 году окончила Казанский университет, работала в редакции газет «Яшь ленинчы» и «Алга» (Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова). С 1982-го она начала работать в журнале «Ялкын».

