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Происшествия 13 января 2025 18:36

Ушла из жизни польская актриса Барбара Рыльска

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Ушла из жизни польская актриса Барбара Рыльска

В возрасте 89 лет скончалась известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска.Об этом сообщают РИА Новости.

Рыльска на протяжении своей театральной карьеры служила в Варшавском театре комедии, Варшавском Народном театре и театре «Квадрат».

Она снялась в таких фильмах, как «Квартиранты», «Адам и Ева», «Те, кого ищут», «Особняк на Зеленой», «Беспокойная племянница».

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