В Альметьевске ушла из жизни заслуженный врач ТАССР Лилия Чувашева

В понедельник, 23 мая, на 90-м году жизни умерла Почетный гражданин Альметьевского района, заслуженный врач ТАССР Лилия Чувашева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гражданская панихида состоится сегодня, 24 мая, в 11:00 в ДК «Нефтьче» при участии главы Альметьевского района Тимура Нагуманова.

Лилия Чувашева родилась 24 февраля 1933 года в деревне Огибалово Вожегодского района Вологодской области. Трудовую деятельность начала в 1958 году.

Общий трудовой стаж составляет 42 года. Работала заместителем главного врача районной больницы Уторгаш Новгородской области, врачом-паразитологом, главным врачом санэпидемстанции Альметьевска, главным врачом Альметьевской центральной районной больницы на правах заведующей горрайздравотделом.

Приехав в Альметьевск в 1958 году, включилась в борьбу с эпидемиями сыпного тифа, скарлатины, дифтерии, кори. На посту главврача СЭС добилась переезда санитарной службы из ветхого барака в типовое двухэтажное здание, под ее руководством построены складские помещения для хранения ядохимикатов, для дезинфекции, выделена лаборатория для приготовления отравленных приманок с вытяжным шкафом и вентиляцией.

Многолетний труд в системе здравоохранения отмечен орденом «Трудового Красного Знамени», значком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда».

Глава района Тимур Нагуманов выразил соболезнования родным и близким Лилии Чувашевой.