Ушла из жизни народная артистка РСФСР Наталия Касаткина – ей было 89 лет

В возрасте 89 лет умерла Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина. Информацию об этом подтвердила помощница умершей актрисы Валентина Бурьянова, пишет РИА Новости. Как сказала собеседница, Касаткиной не стало в ночь с 13 на 14 марта.

В свою очередь, сын Касаткиной поделился, что прощание с артисткой РСФСР пройдет 16 марта (суббота) в атриуме Большого театра. Похоронят ее в Снегирях, на семейном кладбище около своего супруга, танцовщика и балетмейстера Владимира Василева.

Напомним, Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953-м она стала выпускницей Московского хореографического училища. Потом целых 22 года (1954-1976) она служила Большому театру. За эти годы актриса танцевала в балете «Весна священная» (партии Бесноватой), «Кармен-сюите» (Рок), «Щелкунчик» (Индийская кукла) и других постановках.

С начала 1960-х годов балерина стала выступать в дуэте вместе с мужем. Также она сама была балетмейстером и автором сценариев. В 1977 году Касаткина и ее супруг стали художественными руководителями концертного ансамбля «Классический балет», а в 1992-м — худруками Гостеатра классического балета.