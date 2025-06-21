news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 июня 2025 11:45

Ушла из жизни народная артистка России Валентина Талызина

Читайте нас в
Телеграм
Ушла из жизни народная артистка России Валентина Талызина
Фото: Телеграм-канал Театра&nbsp;Моссовета

21 июня на 91-м году жизни скончалась выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка России Валентина Талызина. О ее смерти сообщили в Театре Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в сообщении театра, опубликованном в его Телеграм-канале.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС), обучалась в мастерской Николая Петрова. В том же году она стала актрисой Театра Моссовета, которому посвятила всю свою творческую жизнь.

За вклад в искусство Валентина Илларионовна была удостоена множества государственных наград, включая ордена Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством IV степени».

#смерть актрисы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин на ПМЭФ отметил успехи Татарстана в создании инвестклимата

Путин на ПМЭФ отметил успехи Татарстана в создании инвестклимата

20 июня 2025
В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана

В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана

20 июня 2025