Фото: Телеграм-канал Московского Художественного театра имени А. П. Чехова

Сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщается в Telegram-канале МХТ имени А.П. Чехова.

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать её обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всём. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», – отмечается в Телеграм-канале театра.

Актриса известна по фильмам «Любовь и голуби», «Али-Баба и 40 разбойников», «Зеленая карета» и другие.

Тенякова была женой народного артиста РСФСР Сергея Юрского, скончавшегося в 2019 году