Ушла из жизни Елена Муратова, сыгравшая в фильмах «Вий» и «Зигзаг удачи»

В возрасте 92 лет ушла из жизни заслуженная артистка РФ Елена Муратова. Об этом сообщается на сайте Института современного искусства.

«Коллектив глубоко скорбит в связи с кончиной на 93-м году жизни советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки РФ, внимательного и чуткого театрального педагога, профессора кафедры театрального искусства Елены Петровны Муратовой», — говорится в сообщении.

Актриса родилась 23 февраля 1932 года в Тифлисе (тогда Закавказская СФСР). Окончила ВГИК, где курс вел советский режиссер Юлий Райзман.

«Прекрасное образование ВГИКовской театральной школы и руководство Юлия Райзмана определило талант Елены Петровны Муратовой, который раскрывался с каждым годом все больше, звал актрису на дебютные роли в кино, — главная роль в военном фильме „По ту сторону“, Фатима в „Шарфе возлюбленного“, фильмы „Грешница“ „Черный бизнес“ и многие другие», — отмечается в некрологе.

Всего в ее фильмографии 46 работ, в том числе «Гранатовый браслет», «Вий», «Анна Каренина», «Зигзаг удачи», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и пр.