Ушла из жизни экс-руководитель пресс-службы «Татнефти»

Ушла из жизни экс-руководитель пресс-службы ПАО «Татнефть», журналист Нурия Валеева, сообщила пресс-служба компании.

Похороны должны пройти сегодня.

Нурия Валеева окончила Казанский педагогический университет, работала учителем, завучем школы №3 в селе Ерсубайкино.

В 1993-1996 годах работала в телекомпании «Луч» в Альметьевске сначала корреспондентом и ведущей, затем руководителем информационной службы.

В 1996 году Нурию Валееву пригласили на работу в «Татнефть», она руководила корпоративной телестудией.

С 2008 по 2019 год Валеева была начальником отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта (руководителем пресс-службы) «Татнефти».

Лауреат республиканских творческих конкурсов, в том числе победитель конкурса «На волне Татарстана».