Ушла из жизни детский хирург КДМЦ Челнов Лариса Сираева

Фото: t.me/kdmc_chelny

В возрасте 48 лет ушла из жизни известный в Набережных Челнах хирург Камского детского медицинского центра Лариса Сираева. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Лариса Сираева работала в КДМЦ с 2013 года. Виртуозно владея хирургическими инструментами и новейшими технологиями, такими как эндоскопия, она спасла сотни детских жизней. Доктор выполняла сложные операции, включая удаление инородных тел из дыхательных путей.

«Несмотря на собственные испытания, вызванные тяжелой болезнью, Лариса Мирзаитовна до последних дней была верна своему призванию. Светлая память о ее золотых руках, бесконечной любви к детям и профессионализме навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал», – отметили в КДМЦ.

Прощание с детским врачом состоится завтра, 4 декабря, в 9:00 у городского морга.