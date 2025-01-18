22 года у руля финансовой системы Татарстана: почему ушел Гайзатуллин и кто его сменил

Кадровая сенсация в республике – министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин ушел в отставку после 20 лет работы на этой должности по собственной инициативе. Решение объявили сегодня на совещании у Раиса РТ. О мотивах подобного решения, достижениях Гайзатуллина на этом посту и о новом министре – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Когда устает даже металл

«Ушла эпоха» – так можно сказать об уходе с поста министра финансов Татарстана Радика Гайзатуллина. Шутка ли, один из долгожителей в исполнительной власти республики, руководивший Минфином республики свыше 22 лет (с 18 июня 2002 года), ушел в отставку. В Минфине Татарстана работают сотрудники, которые еще не родились, когда Гайзатуллин стал министром финансов. При этом Радик Рауфович относительно молод – ему всего лишь 60 лет.

Мотив отставки прозрачен – накопилась усталость от длительной сверхнапряженной работы на таком ответственном посту. Ведь Минфин РТ – одно из самых ключевых министерств в системе исполнительной власти республики.

По данным источника, Гайзатуллин еще 5 лет назад просился на работу поспокойнее, но не отпустили. Но даже у таких людей из стали есть пределы усталости, да и достойного преемника к настоящему времени вырастили. Так что смена проходит своевременно: важнейшее событие в жизни республики – саммит БРИКС успешно проведен, в бюджете полный порядок, а долги республики, по сути, будут списаны. Так что в этот раз пошли навстречу.

«Личная просьба большая — перейти на другую работу. Мы искренне благодарим его за совместную работу. Я с ним еще в районе работал. Пожелаем ему дальнейшей хорошей работы», — сказал Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в татарстанском Кабмине. В знак признательности заслуг перед республикой Раис Татарстана вручил Радику Гайзатуллину высокую награду – орден «Дуслык».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Источник отметил, что накануне Гайзатуллин тепло и трогательно попрощался с коллективом министерства – зашел в каждый отдел, беседовал с коллегами, многие из которых не могли сдержать слез. Как руководителя его в Минфине любили и уважали. К нему можно было зайти кому угодно по любому вопросу, он поддерживал и ветеранов-пенсионеров ведомства. Про него в коллективе даже говорили: «Он как ангел». При этом, сохраняя незаурядную человечность по отношению к подчиненным, он оставался профессионалом – помнил все цифры в многотомных бюджетных росписях и был требовательным к подчиненным.

Возможно, после перехода на другую, более спокойную работу у него (впервые за долгие годы) появится время и для личной жизни – он очень счастлив в семье и недавно стал дедушкой. Будет время отдаться и духовной жизни. Под его кураторством возвели мечеть на улице Сеченова в Казани, он принимает участие в службах и глубоко погружен в изучение религии. Даже на фотографиях с сегодняшнего субботнего совещания у него лицо счастливого человека – он отдал себя республике сполна и реализовался полностью. Теперь можно подумать и о себе.

Радик Гайзатуллин родился в Буинском районе 20 июля 1964 года. В 1985-м окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве». После окончания института и службы в рядах Советской Армии работал главным бухгалтером на предприятиях Лаишевского и Высокогорского районов. Именно после совместной работы в Высокогорском районе с Рустамом Миннихановым (который возглавлял район с 1993 по 1996 год) Радик Гайзатуллин в 1999 году перешел на работу в Минфин республики, где работал начальником отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия министерства. Спустя год стал заместителем министра финансов, а спустя еще год — первым замом. 18 июня 2002-го Радик Гайзатуллин был назначен министром финансов республики. 18 декабря 2009 года ему была присуждена ученая степень «Доктор экономических наук».

Чем запомнилась эпоха Гайзатуллина

Гайзатуллин свыше 22 лет руководил главным финансовым ведомством Татарстана. За это долгое время было много испытаний для финансовой системы Татарстана: несколько финансовых кризисов как мирового, так и российского характера, пандемия COVID-19, режим жестких санкций, наложенных на экономику страны, стартовавших в 2014 году и ставшим беспрецедентным в 2022 году. В эти непростые времена формирование и исполнение сбалансированного бюджета Татарстана было серьезным испытанием, с которым татарстанский Минфин справился блестяще. Ни у кого не было малейших нареканий в адрес ведомства в это время.

Чтобы оценить высокое качество такой работы, следует понимать, что бюджет Татарстана балансировался еще и в постоянных изменениях российского налогового законодательства, зачастую не в пользу республики, а в пользу федерального центра. При этом постоянно росли социальные расходы.

На Татарстан за это время было возложено проведение множества важных международных мероприятий как политического, так и спортивного характера. Чтобы справиться с этой нагрузкой, Татарстан привлекал бюджетные кредиты из бюджета РФ. Деньги шли на развитие республики и Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов, как первоклассный и опытнейший финансист, справедливо указывал всем скептикам, что когда подойдет срок выплат по этим кредитам (отсроченных на 10 лет), то деньги существенно упадут «в цене» из-за инфляции и отдавать заемные деньги будет значительно легче.

Кроме того, республика виртуозно использовала различные механизмы реструктуризаций таких бюджетных кредитов, чтобы выплаты по ним были необременительны. И в центре всей этой очень непростой и головоломной работы по реструктуризации был Радик Гайзатуллин, который блестяще справился и с этим испытанием. Череда утомительных и бюрократических согласований, соглашений и прочих усилий по реструктуризации бюджетных кредитов для Татарстана канула в Лету. Теперь механизм будет следующий – 2/3 от задолженности республики на сумму около 77 млрд рублей в течение нескольких лет будут последовательно списаны в счет направленных республикой средств на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

Кроме того, за годы руководства Гайзатуллина в стране произошла революция в бюджетном планировании, были коренным образом изменены подходы к составлению бюджета – его стали формировать по госпрограммам (федеральным и республиканским), а позже в эту систему вошли еще и национальные проекты. Коренная перестройка самого принципа формирования бюджета – то еще испытание, но Гайзатуллин и с этим справился, да так, что республику ставят в пример всем другим регионам, а на итоговое заседание коллегии Минфина более десятка лет приезжает сам глава Минфина России Антон Силуанов.

Фото: © «Татар-информ»

Смотрите, кто пришел

Новым руководителем финансового ведомства стал Марат Файзрахманов.

Он родился 18 мая 1973 года в селе Константиновка Высокогорского района ТАССР. Окончил в 1995 году Казанский финансово-экономический институт, в 2005-м – Институт Госслужбы при Президенте РТ.

Свою трудовую деятельность начал в 1992 году электромехаником, электромонтером Казанской ГТС, с 1993 по 1995 год был экономистом в объединении «Татплодоовощпром». С 1997 по 1998 год работал главным специалистом отдела по взысканию и реализации просроченной задолженности банка «Ак Барс».

В 1998–1999 годах исполнял обязанности заместителя председателя правления Волжско-Камского акционерного банка. В 1999 году так же — директор Департамента по вопросам кредитования и работы с клиентами. С 1999 по 2000 год занимал должность директора Зеленодольского филиала банка «Ак Барс».

Четыре года был председателем правления Волжско-Камского акционерного банка.

Файзрахманов руководил процессом создания нового для Татарстана финансового института – Инвестиционно-венчурного фонда РТ и с 2004 по 2007 год возглавлял его.

В мае 2007 назначен первым заместителем министра финансов – директором Департамента казначейства Республики Татарстан.

Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист РТ. Имеет ряд поощрений и наград.

Фото: prav.tatarstan.ru

Нового министра финансов Республики Татарстан представил сегодня коллективу ведомства Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил высокий профессионализм и опыт Файзрахманова.

51-летний Марат Файзрахманов – представитель нового поколения на посту руководителя Минфина республики. Это подготовленный преемник и высококлассный профессионал. Он из уважаемой семьи. Новый министр – сын Джаудата Файзрахманова, доктора экономических наук, члена-корреспондента Академии наук Татарстана, до 2018 года возглавлявшего Казанский государственный аграрный университет.

В таких случаях обычно говорят: «Достойная замена!». Так что с новым министром за финансы республики беспокоиться не следует – все будет на должном уровне. А иначе в Татарстане и не бывает.

Видео: пресс-служба Раиса РТ