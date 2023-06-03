Ушковский книжный фестиваль Менделеевска анонсируют на Красной площади в Москве

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Москве в эти дни проходит литературный фестиваль «Красная площадь 2023». Одна из площадок посвящена Ушковскому книжному фестивалю Менделеевска, который пройдет в октябре этого года. На примере истории династии Ушковых участники фестиваля покажут, что в каждом городе России можно найти «своего» героя и медиализировать его путь.

«Книжный фестиваль в память о легендарной династии промышленников Ушковых — это новый формат городского мероприятия, которое вновь поднимает на новый уровень развитие городской среды, ее наполненность креативными проектами. Для нас важно, что проводимые события тесно связаны с богатой историей этой земли: Международные Пастернаковские чтения, книжный фестиваль Ушковых… Мы стремимся сохранить это наследие и выстраиваем вектор развития наших культурных, туристических проектов вокруг истории Бондюжской земли», — считает глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В обсуждении на Красной площади примут участие организаторы фестиваля, посвященного Ушкову.

«Химическое наследие Ушковых — это дар потомкам, которое мы сегодня старательно оберегаем и приумножаем, сохраняя лучшие традиции химического производства, внедряя инновации, современные технологии и, главное, создавая команду профессиональных химиков», — отметил генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске к Пушкинскому дню появится мурал с портретом поэта.