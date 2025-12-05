Усилиями специалистов из Татарстана десятки домов Лисичанска подключены к отоплению

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Специалисты Зеленодольского водоканала прибыли из Татарстана в Лисичанск для подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Командировка продлится около месяца. В состав бригады входят бригадир по водоснабжению Андрей Губарев, слесари аварийных работ и начальник участка.

Это не первая поездка зеленодольских специалистов в подшефный Татарстану город. Если в предыдущие командировки акцент был на восстановлении наружных сетей водоснабжения, то теперь – на внутридомовых системах отопления. Условия изменились: вместо работы на открытом воздухе – подвалы с низкими потолками, без освещения и с ограниченным доступом к коммуникациям.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

По словам бригадира Андрея Губарева, сейчас основной фронт работ связан с подачей тепла.

«Нам предстоит подключать дома к отоплению и, где требуется, к водоснабжению. Проводим опрессовку систем, выявляем аварийные участки, выполняем замену изношенных труб, ревизируем или заменяем задвижки и краны – все, чтобы подача тепла работала без перебоев. После проверки запускаем стояки и устраняем протечки уже по квартирам, если они появляются. В прошлые командировки мы в основном работали на наружных сетях, сейчас упор на внутридомовые системы теплоснабжения. Это другие условия: теснота, темнота, необходимость использовать переносное освещение и генераторы. Все оборудование берем с собой. Это непросто, но мы к такому привыкли», – рассказал специалист.

По его словам, бригада получает поддержку от коллег и жителей Лисичанска.

«На предприятии всегда знают, где мы находимся, и остаются на связи – помогают, если возникают вопросы. Семьи, конечно, переживают, но относятся с пониманием, постоянно пишут, интересуются. А жители здесь по-разному реагируют, но чаще всего – с благодарностью. Открывают подвалы, квартиры, помогают нам попасть туда, где нужно срочно устранить проблему. Говорят спасибо за тепло, за воду», – отметил Андрей Губарев.

В результате усилий специалистов из Татарстана десятки домов Лисичанска уже подключены к отоплению и готовы к зиме.