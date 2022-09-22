«Подписаны контракты на 2,42 млрд рублей»: Татарстан и Беларусь готовят замену импорту

Проекты по импортозамещению и вовлечению в кооперацию малого и среднего бизнеса обсудили на форуме «Татарстан-Беларусь», который открылся сегодня в Казани под председательством Президента РТ Рустама Минниханова и Премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Бизнес-форум «Татарстан-Беларусь» открылся на площадке Торгово-промышленной палаты РТ Фото: president.tatarstan.ru

«Есть значительный потенциал нашего взаимодействия в торговле, инновациях и инвестициях»

Форум открылся на площадке Торгово-промышленной палаты РТ, где собрались десятки представителей бизнес-сообщества Беларуси и Татарстана. Во время церемонии открытия Рустам Минниханов отметил, что Беларусь является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана и входит в число лидеров по товарообороту. Этот показатель составляет порядка 1 млрд долл. США. Кроме того, укреплению татарстано-белорусских связей способствуют действующие соглашения, регулярный обмен делегациями, а также деятельность совместной рабочей группы.

«Осуществляется сотрудничество в области нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса и поставок сельхозтехники, в транспорте, медицине, высоких технологиях, информатизации, экологии и других сферах», - обратился к участникам форума Президент РТ.

Во время церемонии открытия Рустам Минниханов отметил, что Беларусь является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана и входит в число лидеров по товарообороту Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несмотря на уже достигнутые показатели совместной деятельности, татарстано-белорусскому сотрудничеству есть, куда развиваться. Потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества значителен. Особенно актуальным это направление стало в непростой санкционной обстановке.

«Существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия в торгово-экономической, инновационной и инвестиционной сферах. В непростых международных условиях нужно усиливать кооперацию наших предприятий, активнее задействовать малый и средний бизнес. <…> Надеемся, что экономические возможности нашей республики будут интересны белорусским предприятиям», - подчеркнул Минниханов и пожелал всем участникам форума продуктивной и успешной совместной работы.

Роман Головченко: «Такие мероприятия особенно востребованы в нынешних непростых условиях, с которыми сталкиваются бизнес, торговля, промышленность России и Беларуси» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сложно найти сферу, в которой мы не имеем доверительных отношений»

Его слова поддержал Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который отметил высокую значимость Татарстана в качестве площадки для активного расширения бизнес-сотрудничества между Беларусью и Россией.

«Такие мероприятия особенно востребованы в нынешних непростых условиях, с которыми сталкиваются бизнес, торговля, промышленность России и Беларуси. Форум проходит под знаком нашей главной цели – наращивания взаимодействия предприятий и поиск тех резервов [для расширения сотрудничества], которые, я уверен, существуют», - отметил Головченко.

По его словам, Татарстан для Беларуси – особый регион в плане развития потенциала: человеческого, производственного, интеллектуального и научного.

«Сложно найти ту сферу, в которой мы бы не имели глубоких и доверительных отношений. Структуры наших экономик очень похожи, это создает дополнительные преимущества для активизации нашего взаимодействия», - подчеркнул Премьер-министр Республики Беларусь.

Он добавил, что открывшийся форум имеет значительное практическое измерение. Для этого в составе белорусской делегации в Татарстан прибыла миссия, состоящая из руководителей крупнейших предприятий, а также представителей малого и среднего бизнеса. Все они представляют широкий спектр различных секторов белорусской экономики.

«Несмотря на наличие в современном мире различных цифровых средств коммуникации, одним из самых эффективных форматов все равно остается очное общение представителей предприятий», - резюмировал Головченко, выразив уверенность в эффективном и продуктивном диалоге бизнеса в рамках форума «Татарстан-Беларусь».

Михаил Мятликов: «Предприятиями уже сегодня подписаны 10 контрактных соглашений на общую сумму 2,42 млрд рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сотрудничество Беларуси и Татарстана расширят, привлекая МСБ

С этим утверждением согласился другой высокий гость форума – председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. По его словам, по линии торгово-промышленных палат Беларуси и Татарстана идет непрерывный обмен деловыми контактами и предложениями. Особенно этот процесс активизировался в последнее время, в рамках замещения импортной продукции.

«Предприятиями уже сегодня подписаны 10 контрактных соглашений на общую сумму 2,42 млрд рублей», - рассказал Мятликов.

Он добавил, что планах на ближайшее будущее – дополнительная активизация белорусско-татарстанского сотрудничества через вовлечение в эту работу большего числа представителей малого и среднего бизнеса.

По окончании официального открытия стартовала деловая часть форума в формате живого общения и выступлений участников из Беларуси и Татарстана.