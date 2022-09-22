«Усилить кооперацию»: Минниханов открыл в Казани бизнес-форум «Татарстан-Беларусь»

В Казани состоялось открытие делового форума «Татарстан-Беларусь», который призван активизировать двухстороннее сотрудничество на уровне предпринимательского сообщества. Официальный старт форуму на площадке Торгово-промышленной палаты РТ дали Президент Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В зале также присутствовали десятки представителей бизнес-сообщества Беларуси и Татарстана, которые на полях форума будут обмениваться опытом, налаживать новые и расширять уже имеющиеся деловые связи.

Рустам Минниханов отметил, что Беларусь является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана и входит в число лидеров по товарообороту. Этот показатель составляет порядка 1 млрд долларов США. Кроме того, укреплению татарстано-белорусских связей способствуют действующие соглашения и регулярный обмен делегациями, а также деятельность совместной рабочей группы.

«Осуществляется сотрудничество в области нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса и поставок сельхозтехники, в транспорте, медицине, высоких технологиях, информатизации, экологии и других сферах», — обратился к участникам форума Президент РТ.

Несмотря на уже достигнутые показатели совместной деятельности, татарстано-белорусскому сотрудничеству есть куда развиваться. Потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества значителен. Особенно актуальным это направление стало в непростой санкционной обстановке.

«Существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия в торгово-экономической, инновационной и инвестиционной сферах. В непростых международных условиях нужно усиливать кооперацию наших предприятий, активнее задействовать малый и средний бизнес. <…> Надеемся, что экономические возможности нашей республики будут интересны белорусским предприятиям», — подчеркнул Рустам Минниханов и пожелал всем участникам форума продуктивной и успешной совместной работы.

По окончании официального открытия стартовала деловая часть форума в формате живого общения и выступлений участников из Беларуси и Татарстана.