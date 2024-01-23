«Усилить и выполнить нацпроект „Демография“»: автобусный марафон остановился в Аксубаево

Фото: Людмила Жаренова

Сегодня эстафету автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» принял Аксубаевский район. Панельная дискуссия прошла в районном Доме культуры.

Спикерами мероприятия стали заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РТ, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов, глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.

Фото: Людмила Жаренова

В дискуссии приняли участие представители районного актива, трудовых коллективов, общественных формирований, предприниматели, депутаты местного самоуправления. До начала дискуссии спикеры ознакомились с фотовыставкой, посвященной достижениям республики.

В работе автобусного марафона обсуждались достижения района, которые вливаются в общий успех республики и России.

Встречу открыла Римма Ратникова. Она отметила, что в Татарстане реализуется более ста различных республиканских и федеральных проектов и программ. Основными являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Людмила Жаренова

«Задача национальных проектов — стратегическая — изменить нашу жизнь в лучшую сторону. И вы, наверное, почувствовали эти изменения: лучше стали дороги, социальная жизнь, здравоохранение, образование и многие другие сферы. Нацпроекты действуют до 2024 года. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы», — проинформировала Ратникова.

На изменениях в спортивной жизни района остановился Ильдар Садриев.

«Благодаря национальному проекту одним из первых в республике в вашем районе построили лыжную базу и оснастили ее современным оборудованием, инвентарем. В 2019 году открыли спортивную площадку ГТО, в 2020-м — футбольное поле с искусственным покрытием. Была проделана огромная работа, чтобы в районе стало больше спортивных площадок. Чем больше детей мы будем привлекать в занятия спортом, тем здоровее будет завтрашняя нация», — высказался замминистра.

Фото: Людмила Жаренова

Камиль Гилманов подчеркнул, что за последние годы изменения видны во всех отраслях экономики района.

«Достижения в сельском хозяйстве — в сложных погодных условиях мы никогда не получали столько урожая. Зарплата работников в агропромышленном комплексе за год выросла на 28%, она выше, чем в промышленности. И по дорогам — у нас лучшие дороги, программа самообложения привнесла много в нашу жизнь. Вчера мы получили четыре единицы спецтехники от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. У нас большие планы на будущее. В нашем районе народ дружный: и в работе, и в период нелегких испытаний. Это показала и спецоперация — весь народ поднялся для помощи защитникам, активно действует волонтерское движение», — доложил глава района.

Фото: Людмила Жаренова

О том, что региональные проекты перекликаются с федеральными нацпроектами, говорил Ринат Фазылов.

«Многие наши республиканские программы находят отражение в федеральных проектах — по ремонту детских оздоровительных лагерей, дорог, по развитию культуры. Они эффективны, работают на благо людей», — сказал он.

Участники марафона затронули и проблемный момент для Аксубаева и в целом республики и страны — демографию. Отметили, что нацпроект «Демография» — это стратегический комплексный проект, в ближайшей перспективе его надо усиливать и выполнять. Также возрождать лучший опыт в образовании, чтобы воспитать достойное поколение.

«Достижениями можно гордиться, потому что они для блага людей», — подчеркнули спикеры.

Фото: Людмила Жаренова

Завершая встречу, Камиль Гилманов выразил слова благодарности за активную помощь бойцам СВО, волонтерам и тем, кто доставляет гуманитарные грузы мобилизованным землякам. Под теплые аплодисменты зала он вручил благодарственные письма Флену Зайнуллину, Ниязу Зиангирову, Анатолию Скворцову, Александру Убейкину и Виталию Маркину.

Много приятных минут подарили участникам автобусного тура выступления артистов республиканской сцены.

Фото: Людмила Жаренова