Усиление бригад ЖКХ и транспорт до 2 часов ночи: в Казани готовятся к встрече Нового года

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Количество дежурных бригад для устранения неполадок в ЖКХ усилят в 2 раза

В Казани в новогодние праздники в два раза увеличат количество дежурных бригад и спецтехники в ресурсоснабжающих организациях, таких как «Казэнерго», казанские тепловые сети, «Водоканал», «Казанские электрические сети». Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«В ресурсоснабжающих организациях дежурство в новогодние дни по сравнению с обычными днями [будет усилено] – количество дежурных бригад и спецтехники увеличено вдвое. Дежурство будут нести 56 бригад, в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта», — прокомментировал спикер.

В исполкоме города и администрациях районов будет организовано дежурство руководителей и налажена диспетчерская связь. Телефон единой диспетчерской службы города – 063, также круглосуточно заявки от жителей многоквартирных домов принимает система «Открытая Казань» по телефону 236-41-23, чат-бот «Моя Казань».

«Все плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, отменены по 15 января», — подчеркнул замруководителя исполкома.

В случае аномальных снегопадов на улицы выпустят дополнительно 300 единиц спецтехники

В Новый год в Казани будут дежурить 595 единиц спецтехники, в случае аномальных снегопадов на улицы выпустят еще 300 единиц, рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«На случай аномальных снегопадов мы готовы привлечь дополнительную технику для организации вывоза снега с дорожной сети, мест проведения новогодних мероприятий, остановочных площадок», – отметил спикер.

По словам Куляжева, под особый контроль в Казани возьмут состояние подземных и надземных переходов, а также территории, прилегающие к елочным городкам, паркам и скверам. Для исключения подтопления подготовлены электрогенераторы и откачивающие устройства.

В Новый год в Казани продлят график работы общественного транспорта

В Казани в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта, подчеркнул заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Планируется, что автобусы, троллейбусы, трамваи и метро будут работать до 2 часов ночи 1 января. Утром 1 января наземный общественный транспорта Казани выйдет на маршруты в 7:30. Курсировать автобусы, троллейбусы, трамваи будут до 23:30.

Шакиров также рассказал, что в Рождество в столице Татарстана организуют спецподачу общественного транспорта для верующих. Так, ночью 7 января в 1:30 на остановке «Центральный стадион» казанцев будут ждать троллейбусы №2 и автобусы №№6, 10а, 15, 23, 30.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал, что в ночь с 31 декабря на 1 января в городе могут ограничить движение на участке улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан».

Главная елка будет работать до старого Нового года

Главная елка у казанской Чаши будет работать до старого Нового года включительно, прокомментировал Игорь Куляжев.

«Завтра, 26 декабря, на площади перед Центром семьи „Казан“ откроется центральная елка города. Эта локация будет работать до Старого Нового года», — отметил он.

По словам Куляжева, подрядные организации и охранные предприятия в праздничные дни будут контролировать новогоднюю иллюминацию на территории елочного городка. Она будет работать по графику, предусмотренному для наружного освещения города.

Обеспечивать охрану общественного порядка будут сотрудники МВД и Росгвардии

Оперативная обстановка в Казани в преддверии новогодних каникул оценивается как стабильная. Об этом сообщил заместитель начальника Управления МВД России по городу Никита Жирнов.

«В целом оперативная обстановка в городе стабильна. Находится под контролем правоохранительных органов», — прокомментировал он.

По словам Жирнова, обеспечивать охрану общественного порядка в Казани в новогодние праздники в штатном режиме будут сотрудники МВД, также дополнительно задействуют служащих Росгвардии.

Поликлиники переходят на усиленный режим работы из-за роста числа заболевших ОРВИ

В столице Татарстана эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил 73%, рассказал замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

«В последние четыре недели система здравоохранения Казани отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом за 50-ю неделю по городу выше эпидпорога на 73%», — отметил он.

Так, за прошедшую неделю в столице Татарстана зарегистрировали 21,9 тыс. случаев заражения гриппом и ОРВИ. Темп прироста по сравнению с предыдущими семью днями — 152%.

В связи с этим, с сегодняшнего дня и до особого распоряжения взрослые и детские поликлиники переходят на режим работы до 00:00 часов ночи. Вызовы на дом будут приниматься до 21:00 и осуществляться до 22:00. При стабилизации ситуации с 31 декабря по 8 января поликлиники будут работать с 8:00 до 18:00, а 2, 4 и 6 января их работу организуют в усиленном режиме.

Стационары, родильные дома и гинекологические кабинеты все дни новогодних каникул будут работать в круглосуточном режиме. Женские консультации будут работать по графику поликлиник, а стоматологии 31 декабря можно посетить с 8.00 до 18.00, с 1 по 8 января — с 9.00 до 16.00.