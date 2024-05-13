В Альметьевске нашли незаконную свалку, ущерб от которой превысил 16 млн рублей

В Альметьевске обнаружили свалку железобетонных отходов, ущерб от которой оценили более чем 16 млн рублей. Об этом руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова написала в своем телеграм-канале.

Отмечается, что был загрязнен участок площадью 421 кв. метр. Свалка образовалась по вине демонтажной компании «Интэкс Казань» после сноса зданий.

«<...> от добровольной оплаты предприятие отказалось. Мы обратились в суд, чтобы добиться возмещения вреда природе. Ситуация на контроле», – рассказала главный государственный экологический инспектор РФ.