Ущерб от лесных пожаров в Татарстане оценивается в 5 млн рублей

На землях лесного фонда Татарстана в 2021 году зафиксировано 14 лесных пожаров. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

«Лесной пожар трактуется таким образом, даже если на 20–30 см зашел на границы лесных фондов, зашел на лесную подстилку и информационная система это зафиксировала. На территории Азнакаевского и Лениногорского лесничеств зафиксировано по три пожара, в Альметьевском лесничестве — пять пожаров, в Елабужском, Лубянском и Приволжском лесничествах — по одному пожару. Общая площадь лесных пожаров составила 160 га. По оценке специалистов, ущерб составляет около 5 млн рублей», — сказал он.

Министр отметил, что данный ущерб не повлияет на исполнение регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» национального проекта «Экология». Положительный баланс будет достигнут благодаря выполнению большего числа работ по содействию естественному лесовосстановлению, чем установлено планом на 2021 год, отметил Кузюров.

Кроме того, в этом году произошли семь природных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий и иных категорий на общей площади 15 га. В том числе четыре возгорания зафиксированы на территории нацпарка Нижняя Кама, один пожар — на территории Волжско-Камского государственного заповедника и весной — на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани.

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