Ущерб от коррупционных преступлений в Татарстане за прошлый год составил почти три млрд

В прошлом году выявлено более двух с половиной тысяч преступлений экономической направленности, из которых около полутора тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом на итоговом заседании коллегии МВД по РТ сообщил руководитель ведомства Артем Хохорин.

Благодаря действиям сотрудников МВД по РТ, обеспечено возмещение материального ущерба на общую сумму почти 36 миллиардов рублей.

Помимо экономических, полицейские также выявили свыше тысячи коррупционных преступлений, ущерб от которых составил около 2,9 миллиардов рублей – при этом две трети ущерба возмещено. За совершение коррупционных преступлений в суды направлены уголовные дела в отношении 175 лиц.

Отдельно на заседании уделили внимание финансовым пирамидам.

«По финансовым пирамидам расследуется 12 уголовных дел, потерпевшими по которым являются более 13 тысяч граждан. Сумма ущерба превысила 3 млрд рублей. В суды направлены уголовные дела в отношении руководства финансовой пирамиды "РуссИнвестГрупп", "Каронд-Инвест", "Креатив-Инвест", которые причинили ущерб более 6 тысячам граждан», – добавил Артем Хохорин.