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Происшествия 1 декабря 2023 12:11

Ущерб от коррупционных преступлений в Татарстане превысил три миллиарда рублей

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Ущерб Республики Татарстан в результате коррупционных преступлений составил три миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Результаты работы по противодействию коррупции, проведенной в 2023 году» рассказал прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов.

«Совокупный ущерб от коррупционных преступлений превысил три миллиарда рублей. Органы прокуратуры наделены правом обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба, признании сделок незаконными. В текущем году органами прокуратуры предъявлено 63 исковых заявления с взысканиями свыше 480 миллионов рублей. Судами удовлетворялись иски о прекращении имущественных прав коррупционеров, полученных в результате дачи взяток, о возврате имущества, незаконно вышедшего из собственности государства, о взыскании суммы взяток и причиненного коррупцией ущерба», – рассказал прокурор.

#коррупция
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