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Происшествия 10 января 2025 10:47

Ущерб от бушующих на юге Калифорнии лесных пожаров может достичь 150 млрд долларов

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Экономический ущерб от лесных пожаров на юге Калифорнии может достичь суммы от 135 до 150 млрд долларов, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя консалтинговой фирмы AccuWeather Билла Уэйделла.

Уэйделл отметил, что AccuWeather скорректировала свои первоначальные оценки ущерба последствий пожаров в южной части штата Калифорния, увеличив их до диапазона 135-150 млрд долларов. Ранее компания давала прогнозы о потерях в размере 52-57 млрд долларов.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сравнил последствия пожаров с последствиями взрыва атомной бомбы, подчеркнув масштабы разрушений. Его заявление цитирует телеканал CNN.

Луна также выразил надежду, что количество погибших не увеличится, однако признал, что при таком уровне разрушений «не ожидает хороших новостей».

#калифорния #США #лесные пожары
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