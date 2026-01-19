Ущерб Минобороны по делу бывшего главы НИИ «Роскосмоса» составил 620 млн

Материальный ущерб Министерству обороны России по делу бывшего руководителя НИИ точных приборов (входит в корпорацию «Роскосмос») Анатолия Шишанова составил почти 620 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Исковые требования потерпевшего удовлетворены полностью, взыскано в пользу министерства обороны РФ с Шишанова и Гомозова солидарно в счет компенсации материального ущерба 619 836 806 рублей 93 копейки», – говорится в решении суда.

В 2024 году Бутырский суд Москвы приговорил Шишанова к пяти годам колонии общего режима. Его сообщник Олег Гомозов получил четыре года. Оба были взяты под стражу в зале суда.

В 2025 году Мосгорсуд смягчил наказание Шишанову до четырех с половиной лет, но остальные положения, включая сумму компенсации, оставил без изменений. Кассационные жалобы защиты были отклонены в декабре того же года.

Суд установил, что Шишанов при участии Гомозова получил завышенную оплату по секретному государственному контракту. Сами фигуранты вину не признали и заявили, что контракт был выполнен, а ущерб не доказан.

Также в материалах указано, что Арбитражный суд Москвы признал Шишанова банкротом. До этого на его имущество, включая 12,5 млн рублей на счетах, был наложен арест.