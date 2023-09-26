Ущерб Лениногорской птицефабрики из-за гриппа птиц оценили в 50 млн рублей

Прямой ущерб, понесенный Лениногорской птицефабрикой из-за птичьего гриппа, составил 50 млн рублей. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на брифинге в Доме Правительства республики.

Высокопатогенный грипп птиц был выявлен на ООО «Лениногорская птицефабрика» в конце августа, в связи с чем был введен карантин в зоне эпизоотического очага и в радиусе 5 километров от него.

«213 тыс. голов и 225 тыс. яиц было уничтожено. 177 голов птицы изъято у населения. Ущерб населения составил 60 тыс. рублей. Населению ущерб будет возмещен», — рассказал Хисамутдинов.

Птицу и продукцию изъяли у Лениногорской птицефабрики, а также на территории Лениногорска, села Гимяшево, поселка Валеевский и деревни Савочкино Лениногорского района.

На сегодня в России выявлены 73 вспышки гриппа птиц.