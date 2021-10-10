Ушел, занимаясь любимым делом: в соцсетях скорбят близкие погибших при крушении самолета

Близкие и друзья погибших при крушении самолета под Мензелинском выражают слова соболезнования. Так, на странице в Facebook погибшего Павла Музыченко появилось множество скорбных комментариев.

«Тони Монтана наших дней!! Ушел, занимаясь любимым делом... теперь будем летать с тобой в каждом прыжке!» — написала Natalie Stepantsova. «Невозможно поверить. Не может этого случится с тобой, любящим жизнь и свободу безмерно. Но если надо отпустить — лети», — пишет тот же автор. «Нет слов. Павел», — оставил послание Алексей Сулимов. «Паш... ну этого не может быть», — написала Ника Че.

Павел Музыченко с 2001 года работал в ивент-индустрии. Он прошел путь от монтажника выставочных стендов до руководителя крупной компании. Был председателем комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в московском региональном отделении «Деловая Россия», руководителем технической дирекции в компании «Инвестиционный сабантуй „Зауралье“», директором в компании «Конгресс-бюро Башкортостана „Офис-группа“», состоял в политическом совете регионального отделения Ленинградской области «Партия Роста». Ради последнего места работы он переехал в Уфу из Санкт-Петербурга. Его последний пост от 8 октября как раз посвящен этому событию: он сообщил, что Башкортостан стал его вторым домом.

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы события, в Мензелинск прибыли психологи, они работают с близкими родственников.

«Родные, близкие, коллеги собрались и на территории аэроклуба, и в больнице, куда привезли выживших. Среди погибших есть жители Башкортостана, Ульяновской области и из Набережных Челнов. Среди тех, кто был в самолете, одна мензелинка — Ольга Минибаева», — рассказал агентству главный редактор газеты «Мензеля» Ильдус Шагиев.