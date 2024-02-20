«Ушел рядовым, теперь лейтенант»: в Челнах вручают наборы семьям бойцов к 23 Февраля

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Сегодня в Набережных Челнах началась раздача продуктовых наборов от мэра города Наиля Магдеева. Их вручают семьям военнослужащих. Это уже стало доброй традицией, когда родные бойцов получают подарки в преддверии праздников. Разносят их активисты, председатели ТОС, а также сотрудники администраций районов.

Так совпало, что у военнослужащего с позывным Терек отпуск. Он — участник боевых действий в Чечне, а теперь военнослужащий на СВО. Почти два года мужчина служит на передовой. По его словам, противник показывает свою жестокость.

«Но это нас не сломило, никогда не сломит. Мы, наоборот, злимся и хотим отомстить за своих боевых товарищей, которых с нами нет. Что бы они ни предприняли, мы победим», — говорит Терек.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В этом не сомневается и жена военнослужащего Эльмира. Именно он дает ей уверенность, что все будет хорошо.

«Он говорит: „Даже, если я в течение трех дней не звонил, ты не переживай“. Через кого-то он мне передает приветы, что он жив-здоров. Очень горжусь. Честно ушел простым рядовым, теперь он у нас старший лейтенант», — рассказывает Эльмира.

Военному вручили продуктовый набор. «Сегодняшняя ситуация — это у нас двойной праздник в виду того, что мы и семья поздравили. И для нас большая честь пожать руку самому военнослужащему и напрямую сказать, что благодарим за службу, за то, что защищаете нашу Родину», — поблагодарил глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Комсомольском районе 512 семей военнослужащих. В подарочных наборах собраны различные сухофрукты, сладости, кофе, чай, консервы, крупы, макароны и многое другое.

Такие же подарки получат и семьи военнослужащих — жители Центрального и Автозаводского районов.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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