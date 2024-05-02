«Ушел на фронт добровольцем»: Равиль Кузюров рассказал про деда, погибшего на войне

К патриотическому флешмобу «Мой герой – моя семья» присоединился министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. Он рассказал «Татар-информу» про своего деда, воевавшего в Орловской области и долгие годы считавшегося пропавшим без вести.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

«Мой дед со стороны отца Халиулла Хабибуллович Кузюров участвовал в Великой Отечественной войне. Он ушел на фронт добровольцем через Аксубаевский РВК в 1941 году. Был сержантом 732-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии. Долгие годы считался пропавшим без вести. Позже мы узнали, подняв архивы, что он погиб в июле 1943 года в селе Вяжи-Заверх Орловской области, был захоронен в братской могиле, – сообщил он.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

По словам Равиля Кузюрова, участвовал в войне и его дед со стороны матери Амиржян Юзуфханович Салихов.

«Он прошел войну как сержант-артиллерист и вернулся с Победой», – отметил министр.

По словам Равиля Кузюрова, еще один участник Великой Отечественной войны – дед его супруги по линии матери Фаттах Салахович Камалетдинов. Он был призван в 1941 году в город Ростов, в артиллерийское училище. Участвовал в сражениях за Сталинград, Выборг, Старую Руссу, Брянск, Орел, на Курской дуге, за Кенигсберг. После Победы в войне служил в комендатуре Берлина. Был демобилизован в 1947 году.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Министр лесного хозяйства Татарстана отметил, что гордится своими дедами.

«Безмерно благодарен им и всем ветеранам, а также труженикам тыла за Победу, за жизнь, которую они подарили нашим родителям и всему нашему поколению. Их подвиг – пример для всех нас. Мы обязаны хранить память о героях войны, передавать ее из поколения в поколение», – заключил Кузюров.

Фото: © пресс-служба Минлесхоза РТ

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой – моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны – военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.