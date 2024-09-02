Ушел из жизни знаменитый польский актер Эугениуш Корчаровский

На 88-м году жизни скончался знаменитый польский актер театра и кино Эугениуш Корчаровский. Он умер 31 августа, сообщили его дети, чьи слова приводит Российская газета.

Причины и обстоятельства смерти артиста не раскрываются.

Эугениуш Корчаровский известен зрителям благодаря своим ролям во многих фильмах и сериалах, среди которых – «Ва-банк», «От Буга до Вислы», «Красный цвет папоротника», «Четыре танкиста и собака», «Ставка больше, чем жизнь», «Знахарь» и другим.

Будущий актер родился в 1937-м во Львове. В 1963 году он окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в театрах «Лодзи - имени Ярача», Новом театре, Ziemi Łódzkiej и Studyjnego. На экране - с 1964-го.