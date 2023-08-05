Ушел из жизни заслуженный юрист Татарстана Арлат Аббасов

Почетный работник прокуратуры РФ, Заслуженный юрист Татарстана и Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации Арлат Аббасов ушел из жизни на 69-м году, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Арлат Аббасов родился в 1954 году 5 октября. К службе приступил в 1981 году в качестве следователя прокуратуры Вахитовского района Казани.

Он возглавлял управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами надзорного ведомства РТ.

В 2017 году, перед выходом в отставку, он работал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры РТ.

Арлат Аббасов был награжден медалью «За доблестный труд» и знаком отличия «За верность закону» I степени.

Прощание с ним пройдет завтра, 6 августа, в 12.00 в церкви на Арском кладбище по адресу Николая Ершова, 25И.