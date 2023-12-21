Ушел из жизни заслуженный учитель Татарстана Альфис Хузин

В Альметьевске скончался заслуженный учитель Республики Татарстан, 25 лет проработавший директором школы №1, Альфис Хузин. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет. Прощальный митинг с педагогом состоится сегодня в ДК Нефтьче, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Школа №1 является старейшей в городе. В 2018 году она отметила столетний юбилей. За всю свою историю учреждение выпустило много талантливых детей, которые в дальнейшем стали известными людьми.

Альфис Хузин проработал в этой школе почти полвека. В пресс-службе района отметили, что его биография — яркий пример того, как человек всю жизнь рос сам и поднимал к вершинам науки и творчества своих коллег и воспитанников.

За достижения в воспитании подрастающего поколения, многолетний плодотворный труд он был награждён ведомственными и государственными наградами. Имеет множество званий: ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения.