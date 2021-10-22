Ушел из жизни заслуженный преподаватель КФУ Юрий Фролов

Скончался заслуженный преподаватель Казанского Федерального университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ, фотограф и краевед Юрий Фролов. Его не стало на 84-м году жизни.

День панихиды назначен на 23 октября в казанском поселке Мирный. Время и место прощания уточняются.

Юрий Фролов вел педагогическую деятельность на кафедре журналистики КФУ, являлся почетным работником высшего профессионального образования РФ, заслуженным преподавателем Казанского университета, ветераном труда РФ.

Увлечением жизни являлась фотография. Его работы оформляли публикации центральных и республиканских издательств, а фотографии, сделанные в Свияжске, еще при его жизни были переданы в дар музею-заповеднику острова-града.

Юрий Фролов являлся лауреатом конкурса в области журналистики «Бәллүр каләм — Хрустальное перо». Был отмечен нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».