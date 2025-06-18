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Общество 18 июня 2025 14:41

Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

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Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев
Фото: пресс-служба Альметьевского татарского государственного драматического театра

На 83-м году жизни скончался народный артист Татарской АССР, заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев. О его смерти сообщила пресс-служба исполкома Альметьевска.

Камиль Валеев был одной из ключевых фигур татарской сцены. Свою творческую карьеру он начал в 1964 году и за десятилетия оставил значимый след в театральном искусстве. Его роли отличались глубоким лиризмом и тонким прочтением времени, что принесло ему признание зрителей и коллег.

В 1987 году Валеев стал главным режиссером, а уже с 1997 года возглавил театр. Под его руководством сцена пополнилась яркими постановками, среди которых «Лунные вечера Айсылу», «Душенька моя» и «Роковая тайна».

#смерть артиста
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