Ушел из жизни зампрокурора Ново-Савиновского района Казани Радик Халилов

Сегодня на 50-м году ушел из жизни Радик Халилов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



25 лет жизни Халилов посвятил службе в органах прокуратуры. Занимал должности следователя и старшего прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел прокуратуры РТ.

Также работал в должности заместителя прокурора в Авиастроительном, Советском и Ново-Савиновском районах г. Казани.

Фото: © прокуратура РТ

За многолетнюю безупречную службу неоднократно поощрялся руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры РТ.

Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Прощание состоится 11 января в 10:00 в помещении морга РБ СМЭ МЗ РТ (г. Казань, Сибирский тракт, 31а).