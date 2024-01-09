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Ушел из жизни зампрокурора Ново-Савиновского района Казани Радик Халилов
Сегодня на 50-м году ушел из жизни Радик Халилов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
25 лет жизни Халилов посвятил службе в органах прокуратуры. Занимал должности следователя и старшего прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел прокуратуры РТ.
Также работал в должности заместителя прокурора в Авиастроительном, Советском и Ново-Савиновском районах г. Казани.
За многолетнюю безупречную службу неоднократно поощрялся руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры РТ.
Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Прощание состоится 11 января в 10:00 в помещении морга РБ СМЭ МЗ РТ (г. Казань, Сибирский тракт, 31а).
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