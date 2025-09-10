Ушел из жизни заместитель директора департамента Минобрнауки РФ Руслан Миннахметов

Фото: Телеграм-канал Минобрнауки РФ

Накануне после тяжелой болезни скончался заместитель директора департамента бюджетных инвестиций Министерства образования и науки России Руслан Миннахметов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В памяти коллег он навсегда останется настоящим профессионалом и надежным товарищем, открытым, созидательным и деятельным человеком», – отметили в Минобрнауки.

Руслан Миннахметов внес значительный личный вклад в развитие научной и образовательной инфраструктуры страны, участвуя в реализации ключевых проектов по строительству и оснащению современных кампусов, исследовательских центров и лабораторий.

«У Руслана Ринатовича остались трое детей. Минобрнауки России выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится 10 сентября 2025 года в Московской соборной мечети по адресу: Выползов переулок, д. 7, с 13:00 до 15:00.