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Ушел из жизни ветеран прокуратуры Татарстана Виталий Данилов
Скончался ветеран прокуратуры Татарстана Виталий Данилов. Он ушел из жизни 19 февраля 2024 года, оставив после себя яркий след и добрую память, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Виталий Егорович прослужил в органах прокуратуры более 30 лет, начав свой путь со следователя прокуратуры в Ульяновской области. Затем его карьера продолжилась в прокуратуре Заинского и Дрожжановского районов РТ, где он занимал должности от следователя до прокурора.
«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виталия Егоровича, его друзьям и коллегам. Светлая память об этом замечательном человеке останется в наших сердцах навсегда», – отметили в прокуратуре Татарстана.
Информация о дате и времени прощания с ветераном появится позднее.
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