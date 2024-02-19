Ушел из жизни ветеран прокуратуры Татарстана Виталий Данилов

Скончался ветеран прокуратуры Татарстана Виталий Данилов. Он ушел из жизни 19 февраля 2024 года, оставив после себя яркий след и добрую память, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура Татарстана

Виталий Егорович прослужил в органах прокуратуры более 30 лет, начав свой путь со следователя прокуратуры в Ульяновской области. Затем его карьера продолжилась в прокуратуре Заинского и Дрожжановского районов РТ, где он занимал должности от следователя до прокурора.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виталия Егоровича, его друзьям и коллегам. Светлая память об этом замечательном человеке останется в наших сердцах навсегда», – отметили в прокуратуре Татарстана.

Информация о дате и времени прощания с ветераном появится позднее.