Ушел из жизни ветеран прокуратуры Татарстана Мубарак Ашрапов

Сегодня на 96-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Республики Татарстан, Заслуженный юрист РСФСР Мубарак Ашрапов.

Фото: © Прокуратура РТ

Он окончил Казанский юридический институт. С января 1951-го по июль 1988 года служил в органах прокуратуры, начав трудовую деятельность в должности народного следователя Балтасинского района ТАССР.

В октябре 1954 года Ашрапов был назначен прокурором Кзыл-Юлского района, а затем возглавлял прокуратуры Тюлячинского, Сабинского и Арского районов.

В годы Великой Отечественной войны Мубарак Ашрапов, будучи школьником, нес тяжелую трудовую вахту.

Он гагражден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Генерального прокурора СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений, знаком отличия «За верность закону» I степени, ведомственными медалями «290 лет прокуратуре России» и «300 лет прокуратуре России», медалью Руденко, медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Руководство и коллектив прокуратуры РТ выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

О дате и времени прощания с ветераном будет сообщено дополнительно.