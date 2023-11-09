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Ушел из жизни ветеран прокуратуры РТ Анатолий Макаров
Сегодня на 83-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Республики Татарстан Анатолий Макаров. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Макаров начал службу в 1976 году в должности стажера, помощника, а затем – старшего помощника прокурора Бауманского района Казани.
С 1984 по 1987 годы он служил в прокуратуре Чувашской АССР, в 1987 году вновь вернулся в прокуратуру Татарской АССР, где был назначен следователем Казанской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях.
В 1992 году Макаров был переведен на должность старшего следователя прокуратуры Республики Татарстан, а в 1995 году — прокурора отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Республики Татарстан.
В 2020 году вышел в отставку по выслуге лет.
Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Прощание с ветераном состоится в пятницу, 10 ноября, в 10:00, в здании морга ГКБ № 7 по адресу: Казань, улица Маршала Чуйкова, 54.
Отпевание пройдет в Храме святителя Тихона Московского по адресу: Адоратского, 38А, похороны – на Юдинском кладбище.
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