Ушел из жизни ученый и специалист в области микроэлектроники Ренат Хафизов

Московский Меджлис татарских мурз сообщил о смерти известного ученого, специалиста в области микроэлектроники и тепловизионных сенсоров Рената Хафизова. Он скончался 7 ноября.

Хафизов был кандидатом физико-математических наук, академиком Российской академии естественных наук, Европейской академии естественных наук и Евро-Средиземноморской академии наук и искусств.

Ренат Хафизов родился в 1950 году в Кирове в семье военного прокурора и врача. Его род происходит из исторической деревни Маскара Кукморского района Татарстана, где жили многие известные ученые, богословы и предприниматели.

В 1973 году Хафизов окончил Московский физико-технический институт, после чего работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте физических проблем. Он занимался разработкой матричных инфракрасных фотоприемников, написал множество научных статей и получил ряд изобретений.

Хафизов посвятил жизнь научной работе. Он добился значительных результатов в исследованиях и создании новых сенсоров для нужд оборонной промышленности. Системный подход и знания, полученные в Физтехе, помогали ему грамотно организовывать физические эксперименты и добиваться поставленных результатов.

В 1990-е годы, несмотря на сложные условия, Хафизов не оставил свою специальность и освоил новые направления деятельности. Благодаря художественным способностям, вниманию к деталям, усидчивости и трудолюбию он также стал высококвалифицированным дизайнером.

С 1996 по 2026 год Хафизов возглавлял ООО «Имидж Лаб» и «ПринтИмпресс». Как профессиональный научный редактор и ученый, он участвовал в подготовке книг, иллюстрированных проспектов и журналов. В частности, разработал дизайн книг «Татарские ученые» и «Память сердца», посвященной потомкам татарских мурз – участникам Великой Отечественной войны.

В 2026 году Ренат Хафизов занял должность заместителя генерального директора по науке АО «Астрон», крупной оборонной компании.

Большое внимание ученый уделял подготовке молодых специалистов и аспирантов. Он выступал наставником и руководителем научной смены, считая развитие нового поколения исследователей важной государственной задачей.

В Московском Меджлисе татарских мурз также отметили личные качества Хафизова: выдержку, прямолинейность, интеллигентность и скромность, готовность прийти на помощь. Коллеги и друзья будут помнить его за знания и советы, которыми он бескорыстно делился с окружающими.

Прощание с Ренатом Хафизовым состоится 11 ноября в зале Митинского крематория. Похоронить ученого планируют в Зеленограде.