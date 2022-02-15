В Татарстане умер участник Великой Отечественной войны Гайфутдин Раимов

Скончался участник Великой Отечественной войны Гайфутдин Раимов. В марте этого года ему исполнилось бы 95 лет.

Гайфутдин Раимов родился в Мамадышском районе. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 14 лет. Отважный парень очень стремился на фронт, и ему удалось туда попасть только в октябре 1944 года. Определили его в артиллерийскую дивизию Западного флота.

После войны Гайфутдин Раимов работал в сфере сельского хозяйства. Окончил сельскохозяйственный техникум, позднее по этому же направлению — институт. В Пестречинский район он приехал в 1967 году. С того момента трудился здесь, участвовал во многих мероприятиях: был постоянным участником различных соревнований, спартакиад и встреч.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в администрации района, последние два года Гайфутдин Раимов жил в Казани, за ним ухаживала его дочь. По ее решению тело ветерана будет кремировано.

«Приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы Пестречинского района РТ.