Ушел из жизни старейший ветеран Великой Отечественной войны

В Северной Осетии на 106-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории», — напомнил руководитель региона.

Глава Северной Осетии назвал смерть ветерана большой утратой, добавив, что тот служил примером мужества и патриотизма.

Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Долгожданную победу встретил в Австрии.

Ветеран был удостоен многих наград, в том числе ордена Отечественной войны II степени и медалей «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».