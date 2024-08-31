Ушел из жизни советский олимпийский чемпион Робертас Жулпа

В возрасте 64 лет ушел из жизни победитель Олимпиады 1980 года в составе сборной команды СССР по плаванию Робертас Жулпа. Об этом передает РИА Новости.

Причины смерти не уточняются.

Пловец завоевал золото на дистанции 200 метров брассом. Помимо Олимпиады, трижды становился победителем чемпионата Европы и занимал второе место на первенстве мира.