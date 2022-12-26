Ушел из жизни композитор и певец Александр Шевченко

Известный советский и российский композитор и певец Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни. Причина смерти артиста не называется.

«Печальная новость... Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга, талантливого Александра Шевченко. Светлая память», — сообщается на официальной странице музыкального коллектива «Зодчие» в социальной сети «ВКонтакте».

Шевченко родился в 1961 году в городе Мары Туркменской СССР, среди песков пустыни Кара-Кум и рядом с Афганистаном. Первую песню он написал в возрасте 12 лет. С 1989 по 1991 годы был солистом советской рок-группы «Зодчие». В числе ее бывших участников — Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев.

После выхода альбома «Будет всё, как ты захочешь!» группы самого Шевченко «Дежа-вю» он получил широкую известность. Песня «Будет всё, как ты захочешь!», давшая название альбому, стала хитом и принесла музыканту почетную награду «Золотой граммофон» в 1997 году.