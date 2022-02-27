Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Борис Соколов

На 78-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Борис Соколов. Информация об этом появилась на сайте Санкт-Петербургского академического драмтеатра им. Комиссаржевской.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля 2022 года скончался народный артист России, добрый, удивительный человек Борис Соколов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что актера в театре очень любили — за его великолепный юмор, мощный талант, добродушие и спокойствие и теплоту. Последним спектаклем, в котором выступил Соколов, стала лирическая трагикомедия «С тобой и без тебя».

Отмечается, что время и место прощания будут уточнены позже.