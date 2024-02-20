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Ушел из жизни сценарист военно-исторического фильма «Брестская крепость»
18 февраля ушел из жизни сценарист и кинопродюсер, член Союза кинематографистов Беларуси, действительный член Евразийской Академии Телевидения и Радио Константин Воробьев. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«Коллеги запомнили Константина Ивановича как яркого профессионала и замечательного человека. Выражаем соболезнование родным и близким Константина Ивановича Воробьева. Светлая ему память», — сказано в сообщении.
Родился кинодеятель 18 сентября 1970 года в городе Калинковичи (Беларусь), окончил Белорусский университет культуры и Академию управления при Президенте РБ.
С телевидением и кино Константин Воробьев связан с 1993 года. Как сценарист, редактор и продюсер подготовил к эфиру более 1000 различных программ на белорусском и российском телевидении.
Среди наиболее заметных работ сценариста — российско-белорусский военно-исторический драматический фильм режиссера Александра Котта «Брестская крепость» (2010), последующая телевизионная версия фильма в формате мини-сериала — «Крепость» (2011).
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