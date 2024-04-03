Ушел из жизни самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора

Самый старый в мире мужчина, проживавший в Венесуэле, Хуан Висенте Перес Мора скончался в возрасте 114 лет. Об этом написала газета El Nacional.

«Мужчина из Тачиры был официально признан Книгой рекордов Гиннеса самым старым человеком в мире, когда ему было 112 лет и 253 дня, 4 февраля 2022 года», – отмечается в статье.

Долгожитель ушел из жизни в возрасте 114 лет и 339 дней – незадолго до своего 115-летия. Причина смерти –респираторные осложнения.

Перес Мора родился 27 мая 1909 года в Эль-Кобре и был 9-м ребенком в семье (всего 10). У самого долгожителя 11 детей.