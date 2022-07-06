Ушел из жизни российский телеведущий и бард Леонид Сергеев

В Москве в возрасте 69 лет скончался российский бард, автор-исполнитель, теле- и радиоведущий, историк-филолог Леонид Сергеев. Об этом сообщается на странице сообщества бард-проекта «Станция Сибирь».

«Светлой дороги, Леня...», — говорится в записи сообщества.

Леонид Сергеев родился 30 марта 1953 года в Бресте. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано, в школе начал писать стихи. Первую песню написал в 1970 году.

В 1975 году окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина. В 1976 году стал лауреатом фестиваля памяти Валерия Грушина.

В 1983 году перебрался в Москву, в разное время трудился на радио и телевидении: участвовал в передаче «Веселые ребята», был ведущим телепрограммы «Лого» на РТР, работал на радио «Молодежный канал», сотрудничал с киножурналами «Хочу все знать». С 2019 года являлся ведущим подкаста «Ну, па-ап!», в котором общался со своей дочерью Ириной на тему современной цифровой культуры — Twitter, мемы.

Леонид Сергеев — участник бардовского ансамбля «Песни нашего века», член Союза журналистов РФ. За всю жизнь автор написал более 300 песен. В последнее время жил и работал в Москве.

«Нет слов, только боль...», «Горько, светлой дороги...», «Успел в прошлом году пожать ему руку и сказать спасибо. Утрата. Жаль. Очень», «Пожалуй, самый светлый человек из бардовского сообщества... Светлая память», — пишут поклонники певца.