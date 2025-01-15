news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 15 января 2025 18:27

Ушел из жизни режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

Скопировать ссылку
Ушел из жизни режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев
Фото: Большой театр России

Артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России, брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев умер сегодня в возрасте 87 лет.

Как сообщает ТАСС, он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам.

Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года в артистической семье.

В 1956 году окончил Московское хореографическое училище, где учился у педагога Николая Тарасова. В 1956 году стал артистом балетной труппы Большого театра, с 1972 года – солистом. С 1977 года являлся режиссером балета, затем режиссером по составам.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100