Ушел из жизни режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

Фото: Большой театр России

Артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России, брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев умер сегодня в возрасте 87 лет.

Как сообщает ТАСС, он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам.

Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года в артистической семье.

В 1956 году окончил Московское хореографическое училище, где учился у педагога Николая Тарасова. В 1956 году стал артистом балетной труппы Большого театра, с 1972 года – солистом. С 1977 года являлся режиссером балета, затем режиссером по составам.