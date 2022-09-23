Ушел из жизни председатель клуба КВН РТ Георгий Гатауллин

Накануне, 22 сентября, ушел из жизни председатель клуба КВН Республики Татарстан Георгий Гатауллин. Сообщение о его кончине появилось в паблике Клуба веселых и находчивых в социальной сети «ВКонтакте».

«Очень жаль, что нам нужно писать эти слова… Сегодня, 22 сентября, ушел из жизни бессменный председатель жюри и большой друг Клуба Веселых и Находчивых Республики Татарстан — Гатауллин Георгий Шамгунович. Человек широкой души, готовый всегда выслушать и прийти на помощь, внесший неоценимый вклад в развитие республиканского КВН», — отмечается в сообщении.

Представители клуба выразили соболезнования семье и близким: «Этот великий человек, педагог и просто друг навсегда останется в наших сердцах. В сердцах тех многих поколений кавээнщиков, которых он воспитал. Огромная честь была знать вас. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким в это нелегкое время. У нас не хватает слов, чтобы выразить свою скорбь. Нам очень сильно будет вас не хватать, Георгий Шамгунович».

Подписчики клуба присоединились к соболезнованиям, назвав Георгия Гатауллина «легендой».

Фото: паблик клуба КВН во «ВКонтакте».