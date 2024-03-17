Ушел из жизни пенсионер прокуратуры РТ Рамиль Халиуллин

Сегодня на 60-м году жизни ушел из жизни пенсионер прокуратуры Республики Татарстан Рамиль Халиуллин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: © Прокуратура РТ

С июля 1983 года по август 1985 года Рамиль Халиуллин служил в рядах Советской Армии в Республике Афганистан, где проявил смелость и отвагу, за что был награжден медалями «За боевые заслуги» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», а также Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

После окончания юридического факультета КГУ в 1994 году Рамиль Халиуллин поступил на службу в прокуратуру РТ, где прошел путь от следователя до прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

В 2003 году он стал прокурором следственного управления прокуратуры Татарстана и продолжал службу до выхода в отставку в 2011 году. За многолетнюю преданную работу Рамиль Халиуллин был неоднократно поощрен руководством прокуратуры республики.

Коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Прощание состоится завтра, 18 марта, в мечети «Казан Нуры». О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.